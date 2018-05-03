Hassa'da Sosyal Tesis Temeli Atılışı

Hassa Belediye tarafından, içerisinde kafeterya, lokanta ve yeşil alanların yer alacağı sosyal tesisinin temeli atıldı.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, AA muhabirine, Sosyal tesisin Hassa-Gaziantep karayolunun Bintaş mahalle kavşağı mevkisindeki yaklaşık 3 dönümlük boş alanda yer alacağını aktardı.

Alanı, vatandaşların gelip oturabileceği, güzel vakitler geçirebileceği alan haline getireceklerini kaydeden Demirel, sosyal tesisi yaklaşık 2,5 ay gibi bir sürede hazır hale getireceklerini söyledi.

Tesisin bir işletmeciye devredeceklerini ve tesisin yaklaşık 150 bin liralık bir bütçeyle yapılacağını belirten Demirel, şöyle devam etti:

"Bu projenin yanı sıra ilçe merkezimizdeki yapımı devam eden düğün salonumuzun yanındaki boş alana bu zamana kadar olmayan, Hassalı hemşehrilerimizin özlemle beklediği bir kültür merkezi projesi hazırladık. Proje hazırlığımız devam ediyor.

İçerisinde resim atölyesi, el sanatları atölyesi, heykel atölyesi, sinema ve 300 kişilik toplantı salonunun olduğu, sergi salonunun olduğu, Hassamıza yakışır, vatandaşlarımızın her türlü faaliyeti icra edebileceği kendi kültürümüzü yansıtacak, dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz güzel bir kültür merkezi olacak. İnşallah bu projeyi de bir ay içerisinde ihaleye çıkartıyoruz."

Son olarak, Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük bir kısmının Hassa ilçesinde yönetildiğini anımsatan Başkan Demirel, ilçe genelindeki üç farklı noktaya harekatı simgeleyen anıtların yapılacağını da sözlerine ekledi.