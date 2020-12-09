Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette
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Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette

09.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:21
Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette

İZMİR'de 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan hiç görmediği babası Emrah Alemdağ için babaannesi ve halasıyla birlikte HDP il binası önünde nöbete başladı.

İZMİR'de 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan hiç görmediği babası Emrah Alemdağ için babaannesi ve halasıyla birlikte HDP il binası önünde nöbete başladı.

Emrah Alemdağ, Erzurum'da 22 yaşında çobanlık yaparken 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, tekrar oğluna kavuşabilmek için kızı Sevda Kaplan ve kaçırılan oğlunun hiç görmediği kızı 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ ile HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı. Muhbet Alemdağ, oğlunun bu süreçte sadece bir kez ablası ve eşiyle telefonda görüştüğünü söyledi. Oğlunu istediğini belirten Muhbet Alemdağ, "Torunum babasız kaldı. Oğlumu geri istiyorum. Devlet benim yanımda, polis benim yanımda. HDP yetkilileriyle de görüştüm. Benim ve eşimin numarasını aldılar. Hala cevap bekliyorum. Ama ne oğlum geldi, ne de bir cevap" dedi.

KORKMASIN, GERİ GELSİNEmrah Alemdağ'ın ablası Sevda Kaplan ise kardeşinin kaçırıldığı zaman eşinin 3 aylık hamile olduğunu ve şu an 7 yaşında hiç görmediği 'Hasret Nur' adında bir kızının olduğunu söyledi. Kardeşimin yaşayıp, yaşamadığını bile bilmediğini belirten Kaplan, "Kardeşim için burada nöbetteyim. Korkum yok. Kardeşimle bir irtibat kurmak için 2 senedir uğraşıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Neredeyse ses versin, bize ulaşsın, kendisiyle konuşalım. En son 2 yıl önce, bir kez konuşmuştuk. Çocuğunu sordu. Geri döndüğünü, ancak yakalandığını söyledi. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Kızı da babasını soruyor. Gelip, kızına sahip çıksın. Kızı onu merak ediyor. Güvenlik güçlerine güvenim tam, hiçbir şeyden korkmasın. Yeter ki gelsin. Bize ulaşsın. Hepimiz onu hasretini çekiyoruz. Yavrusunu düşünsün gelsin" diye konuştu.Emrah Alemdağ'ın kızı Hasret Nur Alemdar ise, "Babam gelince onu öpeceğim. Onun elini tutup buraya getireceğim" dedi.450 SENE DE OLSA EVLADIM İÇİN BEKLEYECEĞİM

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan Mehmet Laçin'in de HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki nöbeti sürüyor. Mağdur aileler olarak tek çarelerinin HDP ile mücadele olduğunu ifade eden Mehmet Laçin, "Hikayelerimiz ayrı, acılarımız aynı. Kızım kaçırıldıktan sonra sağlığım bozuldu. Hasta oldum 450 gündür ben bu nöbetteyim. 450 sene olsa ben bu kapıdan kalkmam evladımı almadan. Mağdur aileler olarak tek çaremiz, HDP'ye karşı mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.


Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette
Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette
Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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