Haşmet Babaoğlu kimdir? Haşmet Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Haşmet Babaoğlu biyografisi!
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Haşmet Babaoğlu kimdir? Haşmet Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Haşmet Babaoğlu biyografisi!

Haşmet Babaoğlu kimdir? Haşmet Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Haşmet Babaoğlu biyografisi!
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Sabah gazetesinde köşeyazarı olan Haşmet Babaoğlu kimdir? Bugünlerde Selahattin Yusuf ve İsmail Kılıçarslan ile birlikte TVNET kanalında "Bize Müsaade" programını yapmaktadır. Haşmet Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Haşmet Babaoğlu mesleği nedir? Haşmet Babaoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Sabah gazetesinde köşeyazarı olan Haşmet Babaoğlu kimdir? Bugünlerde Selahattin Yusuf ve İsmail Kılıçarslan ile birlikte TVNET kanalında "Bize Müsaade" programını yapmaktadır. Haşmet Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Haşmet Babaoğlu mesleği nedir? Haşmet Babaoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAŞMET BABAOĞLU KİMDİR?

Haşmet Babaoğlu, (d. 8 Mayıs 1955, Bursa), Türk gazeteci ve yazardır.

1955 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul'da Anadolu yakasında çocukluk ve gençlik, Avrupa yakasında ise olgunluk çağını yaşadı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Gazeteci olarak, çeşitli dergilerde ve gazetelerde editörlük yaptı, şimdi köşe yazarı. Herkes Birbirine Sevgi Herkese Karşı (1998), Bekle Beni Gelmeyeceğim (2001), Rüyalarını Ver Bana (İthaki, 2003) ve Haydi Kıralım Hayallerimizi (İthaki, 2004) adlı kitapları bulunmaktadır.

Köşe yazarlığını Sabah gazetesinde sürdürmektedir. NTV'de "90 Dakika" programında Fuat Akdağ, Mehmet Y. Yılmaz ve Hıncal Uluç ile birlikte spor yorumculuğu yaptı. ATV'de yayınlanan "Yaşamdan Dakikalar" adlı söyleşi programında Hıncal Uluc, Sunay Akın ve Nebil Özgentürk ile birlikte yorumculuk da yaptı. Bugünlerde Selahattin Yusuf ve İsmail Kılıçarslan ile birlikte TVNET kanalında "Bize Müsaade" programını yapmaktadır.

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Haşmet Babaoğlu kimdir? Haşmet Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Haşmet Babaoğlu biyografisi! - Haberler
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