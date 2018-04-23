Hasköy'de Khgb Seçimi

Muş'un Hasköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı encümen seçimi yapıldı.

Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinin toplantı salonunda Kaymakam Ahmet Özkan başkanlığında gerçekleştirilen seçime; il genel meclisi üyeleri Rüstem Sayım, Hüsamettin Altay ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşuna müteakip okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kaymakam Ahmet Özkan tarafından encümen ve muhtarlara seçim hakkında bilgi verildi. Kaymakam Özkan, 2017 yılı içerisinde yapılan yatırımlarda Hasköylü vatandaşlar için en iyi hizmeti sunmaya çabaladıklarını ifade etti.

KGHB seçiminin vatandaşlara hizmet anlayışı noktasında yapıldığını hatırlatan Özkan, "Seçimde isimler önemsizdir. Asıl önemli olan şey hizmettir. Bu kapsamda Hasköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimizde, 2018 yılında görev yapacak köy muhtarları ve il genel meclisi üyelerimizin tespitini yapmak için bir araya geldik. Burada isimler çok önemli değil, önemli olan halkımıza hizmetin götürülmesidir. Bizler, hepimiz birer aracıyız, önemli olan gönderilen ödenekle en fazla işi toplumumuza, halkımıza ulaştırmak ve bu kapsamda kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ben şimdiden yarışacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından aday olan 3 il genel meclisi üyesi ve 2 köy muhtarı kendilerini tanıttı. Yapılan seçimde meclisi üyeleri Rüstem Sayım ve Hüsamettin Altay ile köy muhtarları Kerem Türkmen ve Naci İlikhan, birlik encümenliğine seçildiler. - MUŞ