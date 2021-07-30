Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te fıstık bahçesinden topladığı fıstıkları traktöre yükleyerek evine götüren kişi, freni boşalması sonucu devrilen traktörün altında kalarak öldü.

Gaziantep'te fıstık bahçesinden topladığı fıstıkları traktöre yükleyerek evine götüren kişi, freni boşalması sonucu devrilen traktörün altında kalarak öldü. Traktörün römorkunda bulunan yeğen Ali Karahan can havliyle traktörden atlarken, oğul Gökhan Karahan ise babasını yalnız bırakmadı.

Kaza, Yavuzeli ilçesine bağlı Nohutalan ile Şenlikçe Mahalleleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde fıstık bahçesine fıstık toplamak için giden Yaşar Karahan, akşam saatlerinde Massey Ferguson marka traktörün römorkun dolmasıyla birlikte oğlu Gökhan ve yeğeni Ali Karahan ile birlikte dönüş yoluna çıktı. Fıstıkları kavlatmak amacıyla fıstık delibi olarak bilinen makinenin bulunduğu fıstık işletme tesisine doğru seyir eden traktörün, yokuş aşağı bir yolda freni tutmadı. Traktörün freni boşalmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Yaşar Karahan virajı alamayarak, yoldan çıktı. Kontrolden çıkan traktörün fıstık yüklü römorku ters dönerken traktör de devrildi. Karahan devrilen traktörün altında kalırken kaza öncesinde traktörden atlayan Yeğen Ali Karahan sıyrıklarla kazayı atlattı. kazada römorkta bulunan Ali Karahan ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, hafif yaralanan oğlu Gökhan Karahan'a ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Hastaneye doğru yola çıkan ambulanstaki Gökhan Karahan, kaza nedeniyle girdiği şoktan kurtulması üzerine ise ambulanstan inerek, tekrar olay yerine döndü. Traktörden atlayan ve sağlık ekipleri ile jandarmaya haber veren yeğen Ali Karahan da kazanın hemen ardından olay yerine gelerek Yaşar Karahan'ı traktörün altından kurtarmaya çalıştı.

Sinir krizi geçirdi

Kazada savrulan traktörün römorkundaki fıstıklar yola saçılırken Karahan ailesinin yakınları ise olay yerine akın etti. Feci kaza sonrasındaki manzarayı gören Karahan'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Güvenlik güçleri ve çevredeki vatandaşlar kazada hafif yaralanan Ali Karahan, Gökhan Karahan ve diğer yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Babasını yalnız bırakmadı

Kaza öncesinde ise römorkta bulunan oğul Gökhan Kayahan ile yeğen Ali Kayahan'ın traktörün freni patladığını fark ettiği ortaya çıktı. Traktördeki Yaşar Karahan'a aşağıya atlaması için sesini duyurmaya çalıştıkları ve sesini duyuramadıkları öğrenildi. Bu durum üzerine ise yeğen Ali Karahan'ın traktörden atlamasını istediği Gökhan Karahan ise babasını yalnız bırakmadı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Karahan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Karahan'ın cenazesi Yavuzeli'nde defnedilirken jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı. - GAZİANTEP

Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çoban, hırsız sanıp ateş açtı! Başkasının ahırına giren dayı ile yeğeni feci şekilde can verdi
Çoban, hırsız sanıp ateş açtı! Başkasının ahırına giren dayı ile yeğeni feci şekilde can verdi
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Fatma Girik Demet Akalın
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:11:03. #1.14#

title