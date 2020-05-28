Hasar gören doğal gaz borusundan çıkan gaz panik yarattı - ORDU
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Hasar gören doğal gaz borusundan çıkan gaz panik yarattı - ORDU

Ordu'nun Ünye ilçesinde yürütülen sıcak asfalt çalışması sırasında doğal gaz borusunun hasar görmesi sonucu yaklaşık 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı.

28.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:49

Ordu'nun Ünye ilçesinde yürütülen sıcak asfalt çalışması sırasında doğal gaz borusunun hasar görmesi sonucu yaklaşık 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı.

Büyükşehir Belediyesinin ilçe merkezinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışması sırasında Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi ile Niksar Caddesi'nin kesiştiği noktada doğal gaz borusu yarıldı.

Bölgede yoğun şekilde gaz sızıntısı yaşanırken, gaz kokusu çevrede yaklaşık 100 metre alanda hissedildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolu iki taraflı ara yollarla birlikte kapatarak emniyet şeridine aldı, araç trafiğini durdurdu.

Gaz sızıntısının yaşandığı bölgede iş yerleri ise boşaltıldı.

Doğal gaz firması ekipleri, sızıntının yaşandığı yere gelerek önlem aldı.

Hasar gören doğal gaz borusundan çıkan gaz panik yarattı - ORDU

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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