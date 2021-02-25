Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz kaç yaşında , nereli? Hasan Yılmaz şarkıları!

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HASAN YILMAZ KİMDİR?

1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğan Hasan Yılmaz, Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hem de tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.

HASAN YILMAZ ALBÜMLERİ

Acımasız Yıllar (1998 ilk albümü)

• Bu kız kalbimi çaldı (1998)

• Döktür Muazzez

• Neredesin

• Döncem Ben Sana

• Salla (2005)

• Yalan mı (2006)

• Ver çoşkuyu (2007)

• İstanbul'un babası

•Çak

•Neyin Kafasını Yaşıyorsun