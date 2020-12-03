Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hasan Yılmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hasan Yılmaz hakkında merak edilenler. Hasan Yılmaz hayatı ve biyografisi. Hasan Yılmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hasan Yılmaz merak konusu oldu. İşte Hasan Yılmaz hakkında merak edilen Hasan Yılmaz kimdir, Hasan Yılmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HASAN YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Kasım 1967

Kaç yaşında: 53 yıl yaşında

Nereli: Bursa

1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğan Hasan Yılmaz 1967iAnkara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hem de tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.

Hasan Yılmaz Albümleri

Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz'ın albümleri şu şekildedir;

• Acımasız Yıllar (1998 ilk albümü)

• Bu kız kalbimi çaldı (1998)

• Döktür Muazzez

• Neredesin

• Döncem Ben Sana

• Salla (2005)

• Yalan mı (2006)

• Ver çoşkuyu (2007)

• İstanbul'un babası

•Çak

•Neyin Kafasını Yaşıyorsun