Hasan Sınar kimdir? Hasan Sınar kaç yaşında, nereli? Hasan Sınar hayatı ve biyografisi!
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Hasan Sınar kimdir? Hasan Sınar kaç yaşında, nereli? Hasan Sınar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hasan Sınar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hasan Sınar kaç yaşında, nereli? Hasan Sınar hayatı ve biyografisi! Hasan Sınar kimdir?

Hasan Sınar kimdir? Hasan Sınar kaç yaşında, nereli? Hasan Sınar hayatı ve biyografisi!
18.09.2020 20:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:52

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hasan Sınar hakkında araştırmalar yapılıyor. Hasan Sınar kimdir? Hasan Sınar kaç yaşında, nereli? Hasan Sınar hayatı ve biyografisi!

DOÇ. DR. HASAN SINAR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İnternet'te İşlenen Suçlardan Doğan

Ceza Sorumluluğu" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Almanya'nın Freiburg

kentinde bulunan Max-Planck Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsü'nde doktora

araştırmalarında bulundu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Ceza Hukuku

Açısından Telif Haklarının korunması" başlıklı doktora tezi ile "Hukuk Doktoru" unvanını

aldı. Chevening bursiyeri olarak gittiği İngiltere'de Queen Mary College-University of

London'da "bilişim ve iletişim hukuku" üzerinde 2. Yüksek lisans derecesini aldı.

Milletlerarası Ceza Hukuku Derneği (AIDP) üyesi ve Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim

Kurulu üyesi olan Hasan Sınar, halen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza

Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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