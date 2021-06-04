Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir?

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü isim Hasan Saltık, vefat haberiyle gündeme geldi. Kalan Müzik' in kurucusu olarak tanınan müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın hayatı, ölüm haberinin gündeme gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü isim Hasan Saltık, vefat haberiyle gündeme geldi. FOX TV'nin gündüz haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te de anılan Hasan Saltık'ın hayatı merak ediliyor. Kalan Müzik' in kurucusu olarak tanınan müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın hayatı, ölüm haberinin gündeme gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık,1964 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesinde doğan Zaza asıllı Türk müzik yapımcısı ve Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır.

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuzyüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın 'Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.

MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir.

HASAN SALTIK KAÇ YAŞINDAYDI, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Türk müzik yapımcısı Hasan Saltık, 2 Haziran 2021 gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi ile hayatını 57 yaşında kaybetti.