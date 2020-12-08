Hasan Rıza'nın tablosunun restorasyonunda tuvalin altından farklı bir resim daha çıktı

Balkan şehidi ressam Hasan Rıza'nın tablosunun restorasyonunda, kısmen yaptığı farklı bir resmi iptal ederek üzerine Osmanlı'nın Rumeli'ne geçişini anlattığı resmi yaptığı anlaşıldı.

Balkan şehidi ressam Hasan Rıza'nın tablosunun restorasyonunda, kısmen yaptığı farklı bir resmi iptal ederek üzerine Osmanlı'nın Rumeli'ne geçişini anlattığı resmi yaptığı anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Belediyesi envanterine kayıtlı 1900'lü yıllarda yapılmış 5 yağlı boya tablosu restorasyonu için TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığı'na gönderildi.

Ultraviyole çekimleri, kızıl ötesi ışınlar ve mikroskoplar kullanılarak önce hasar tespitleri yapıldı. Tablolarda hasarlı yerlere dolgu ve estetik çalışmaları yapılarak, buralar guaj boyalar ile rötuşlandı, nemden zarar görmemesi için arka kısımlarına koruma paneli uygulaması gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sırasında ressam Hasan Rıza'ya ait "Osmanlının Rumeli'ne geçişi" isimli tablosunda ilginç bir detay tespit edildi.

Restorasyon ekibi tablo üzerindeki boya katmanının altında ham tuvalde ressamın bu resimden önce başka bir resme başladığı, ancak daha sonra bunu iptal ederek üzerine mevcut resmi yaptığı saptandı.

Hazırlanan restorasyon raporunda da bu ayrıntı fotoğraflı olarak, "Boya tabakası altında bulunan ve ressamın bu resmi oluşturmadan önce çalışıp sonra vazgeçtiği çizimlerin görünümü" notu kayda geçirildi.

Restorasyonu tamamlanan tablolar belediyedeki yerlerine yeniden asıldı.

Şehit ressam Hasan Rıza

Üsküdar'da doğan Hasan Rıza resme küçük yaşta başladı.

Bahriye Mektebinde eğitim alan, 93 Harbine gönüllü katılan Hasan Rıza, dönüşünde İtalya ve Mısır'da sanat çalışmaları yaptı, Edirne Vilayeti Sanayi Okulunun müdürlüğü görevinde bulundu.

Hasan Rıza, atölyesindeki resimleri kurtarmak üzere Karaağaç'a doğru giderken 1913 yılında Bulgar askerleri tarafından şehit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci