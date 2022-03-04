Hasan Köni kimdir? Hasan Köni kaç yaşında ve nereli? Hasan Köni kitapları!

İSTANBUL (Haberler.com) - Uluslararası İlişkiler konusunda duayen olan ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği yapan Hasan Köni, sık sık televizyon ekranlarına ve programlara konuk olmakta, gündeme dair ilgi çekici yorumlar yapmaktadır. Hasan Köni hakkındaki detaylı bilgileri sizler için derledik.

HASAN KÖNİ KİMDİR?

Hasan Köni, 7 Haziran 1946 yılında, İstanbul'da doğmuştur. 74 yaşındaki Köni, Siyaset Bilimcisidir. Lise eğitiminiSen Josef Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. 1976 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Michigan State Üniversitesi'nde Master (Yüksek Lisans), Doktora ve Doktora üstü çalışmalarını yapmıştır. 1982 yılında California Üniversitesi'nde, Santa Cruz Üniversitesi'nde ve 1990-91 yılında Washington John Hopkinks Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak yer almıştır.

Türkiye'ye dönmesinin ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası Bölümü'nde Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi'nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Atatürk, Türk Dış ve İç Politikaları üzerine, ulusal ve uluslararası güncel konular üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve kitapları vardır. Şimdilerde, Prof. Dr. Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesidir.

HASAN KÖNİ KİTAPLARI

Kaos: Batı Hakimiyetinin Çöküşü

Son Küresel Kart Amerikan Turan'ı

Amerika'nın Uluslararası Politikası

Dev Türkiye Cüce Türkiye Tamamı Çözümlü Jeopolitik Test Kitabı!

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