Hasan Can Kaya yeni projesi 'Ekmek Kapısı' nedir? 'Ekmek Kapısı' çizgi film konusu nedir, kaç bölüm olacak, ne zaman, nerede yayınlanacak?

HASAN CAN KAYA'NIN YENİ PROJESİ NEDİR?

Hasan Can Kaya'nın yeni projesi ' Ekmek Kapısı ' olacak. Ekmek Kapısı, Family Guy ve Simpsons tarzında bir çizgi film olacaktır. Youtube'da yapılan açıklamaya göre 'Ekmek Kapısı' Konuşanlar Youtube kanalında yayınlanacak. Kısacası Hasan Can Kaya'nın yeni çizgi film projesinin adı "Ekmek Kapısı" olacak.

EKMEK KAPISI ÇİZGİ FİLMİ NEDİR? KONUSU NE?

Hasan Can Kaya'nın yeni projesi "Ekmek Kapısı" çizgi filmi Family Guy ve Simpsons tarzında bir yetişkin çizgi film serisi olacak. Yeni proje olan Ekmek Kapısı çizgi filmi roman bir ailenin etrafında dönen hikayeyi anlatacak. Projenin tasarımını Hasan Can Kaya yazıyor ve proje için 2 senarist mevcuttur. Hasan Can Kaya yeni proje için oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Yeni çizgi film büyük olasılıkla önümüzdeki sene seyircilerle buluşacak.

Ek olarak Hasan Can Kaya, Konuşanlar kanalında 'Ekmek Kapısı' çizgi filmin ardından YouTube filmleri ve diziler de yayımlanacağını ifade etti. Buna ek olarak, Bir Yeraltı Sitcom'u adlı bir komedi dizisinin de olacağını söyledi.

YENİ PROJE 'EKMEK KAPISI' ÇİZGİ FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK? NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni çizgi film Ekmek Kapısı, Youtube'daki Konuşanlar kanalında yayınlanacaktır. Önümüzdeki sene başlaması tahmin ediliyor.