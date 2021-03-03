Hasan Can Kaya, Konuşanlar programıyla Exxen'deki izlenmelerin yarısında fazlasına ulaştı
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Hasan Can Kaya, Konuşanlar programıyla Exxen'deki izlenmelerin yarısında fazlasına ulaştı

03.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:03
Hasan Can Kaya, Konuşanlar programıyla Exxen'deki izlenmelerin yarısında fazlasına ulaştı

Formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı Exxen'de sunmaya başlayan Hasan Can Kaya, rakiplerine fark attı. Konuşanlar programı, Exxen'deki total izlenmelerin yarısından fazlasına ulaştı.

2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Hasan Can Kaya, Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e transfer olmuştu. Konuk aldığı ünlü isimlerle programına renk katan Hasan Can Kaya, izlenme oranlarıyla Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.

RAKİPLERİNİ SOLLADI

Bu sene kendi dalında yarıştığı neredeyse bütün kategorilerde 'en iyi komedyen' veya 'en iyi talk show' ödüllerini kazanan Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanan içeriklerin total izlenme oranlarının yarısından fazlasına ulaştı.

DİZİ ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Öte yandan Hasan Can Kaya, Exxen'de Ekmek Kapısı isimli bir yeraltı sit-com'un çekimlerine başladı. Dizi Hasan Can Kaya'ya Tuna Orhan, Ezgi Gör ve Lara Domaç eşlik edecek.

Hasan Can Kaya, Konuşanlar programıyla Exxen'deki izlenmelerin yarısında fazlasına ulaştı
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