Sağlık Bakanı Memişoğlu Kemal Memişoğlu, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Hasan Basri Yalçın sağlık durumu ne?

HASAN BASRİ YALÇIN SAĞLIK DURUMU NE?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'ın kaza geçirdiğini duyurdu. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın'ın ivedilikle tedavi altına alındığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında Yalçın'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ettiğini belirtti.

Memişoğlu, Yalçın'a acil şifalar dileyerek şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum.