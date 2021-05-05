Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret
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Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret

Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de maddi sıkıntılar yüzünden 10 yıldır bodrum katta tek başına yaşayan Hasan Gürbüz, yaşının da ilerlemesiyle artık güneş gören bir eve taşınma hayali kurduğunu söyledi.

Eskişehir'de maddi sıkıntılar yüzünden 10 yıldır bodrum katta tek başına yaşayan Hasan Gürbüz, yaşının da ilerlemesiyle artık güneş gören bir eve taşınma hayali kurduğunu söyledi.

Gençliğinde inşaatlarda demir ustası olan 69 yaşındaki Hasan Gürbüz, maddi imkansızlıklardan dolayı 10 senedir bodrum katta yaşıyor. Ailesinden uzak olan ve onlarla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle anılarından bahsetmeyen Gürbüz, tek başına adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesinde bulunan bir binanın bodrum katında ikamet eden yaşlı adam, binalarda bulunan bazı hizmetleri yaparak, aylık 600 lira kazanıyor. Bunu dışında geliri olmayan ve devletin verdiği yoksul maaşına, kendinden daha düşkün olan insanların sebeplenmesi için başvurmayan Gürbüz, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaklaşık 10 yıldır güneş ışığına evinde hasret kalan çaresiz adamın tek dileği uyandığında evinde güneş ışığı görmek.

Hasan Gürbüz, "40-45 sene inşatlarda demircilik yaptım. Şimdi 69 yaşındayım, artık yapamıyorum. Yapamayınca da gelirim olmuyor. İşte bu bodrum katta 10 yıldır yaşıyorum. İyi insanlar var onlar olmasa bizler ayakta duramayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devlet maaş veriyormuş, birkaç kişiden öğrendim. Benden daha mağdur insanlar var, hiç para kazanamayan insanlar var hiç olmazsa ben 600 lira kazanıyorum. Fakat yaşım da artık ilerledi, bu işte olmazsa nasıl geçinirim ben? Burada ve başka yerlerde kiracılar var. Onlardan kiraları topluyorum sonra da ev sahibine teslim ediyorum. Bunun dışında dairelerde bir sorun olduğunda, örneğin bir boru patladığında ustayı, ev sahibine haber veriyorum" diye konuşarak durumunu anlattı.

"Gecekondu da olsa bir evim olsun"

10 yıldır yaşadığı yerden çıkıp bir evde yaşamak istediğini belirten Hasan Gürbüz, gecekonduda olsa başını sokabileceği bir yer olsun istiyor. Kendine yardım edenlere teşekkür eden Gürbüz, "Ömer Ulutaş diye bir arkadaşım var. Benim için her şeyi yapıyor sağ olsun, geliyor gidiyor, halimi hatırımı soruyor. Benim dertlerimi anlayan bir insan. Onunla muhtar sayesinde tanıştım. Hali vakti yerinde olan insanların bizim gibilere, bil hassa bana yardımcı olmalarını bekliyorum. Evim yok, 10 yıldır bu bodrumda yaşıyorum. Bir ev sadece, şehir dışında olsun, gecekondu olsun orda da yaşarım. Devletin verdiği maaşa başvuracağım ama bayram sonuna kaldı, onunla geçinmeyi planlıyorum" diyerek yardım beklediğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret
Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret
Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret
Hasan amca güneş gören eve 10 yıldır hasret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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