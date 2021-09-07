Hasan Akhund kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Taliban geçici hükümetinde başbakan olan Hasan Akhund kimdir?

Son dakika haberlerine göre Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkeyi yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Geçici hükümet olarak adlandırılan hükümette başbakan Hasan Akhund oldu. Peki, Hasan Akhund kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Taliban geçici hükümetinde başbakan olan Hasan Akhund kimdir? İşte detaylar...

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HASAN AKHUND KİMDİR?

Hasan Akhund, Taliban'ın 1996 ila 2001 yılları arasındaki iktidarında da dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Hasan Akhund

TALİBAN GEÇİCİ HÜKÜMETİNDE BAŞBAKAN KİM OLDU?

Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TALİBAN'IN GEÇİCİ HÜKÜMETİNDE KİM HANGİ GÖREVDE?

Taliban'ın geçici hükümetinde diğer görev dağılımları şu şekilde: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.