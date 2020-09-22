Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sofralık üzüm hasadı devam ederken, 'Antep karası' cinsi üzümün kurutulmasına da başlandı.

Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor
22.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:15

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sofralık üzüm hasadı devam ederken, 'Antep karası' cinsi üzümün kurutulmasına da başlandı.

İslahiye'de, 50 bin dekar alanda yetiştirilen ve bu yıl 63 bin ton rekoltenin beklendiği üzümde hasat devam ediyor. Bağlardaki hasadın yanı sıra evlerde de yöreye özgü olan ve Antep karası olarak adlandırılan siyah üzümün kurutulmasına başlandı. Kurutularak sofralardaki yerini alan Antep karası cinsi üzümler, hasadının ardından salkımlarından tek tek ayıklanıyor. Üzüm taneleri, çeşitli işlemlerden geçirilerek kurumaya bırakılıyor. Güneş durumuna göre 1 hafta ile 10 gün içerisinde kuruyan üzümler, makinede ayıklandıktan sonra zeytinyağı ile yıkanıp, ambalajlanarak tüketiciye ulaştırılıyor.

'KURUTARAK SATMAK DAHA İSABETLİ'İslahiyeli çiftçi Mehmet Fatih Yalçın, yılda ortalama 100 ton üzüm kuruttuğunu söyleyerek, "15 yıldır kuru üzüm tüccarlığı yapıyorum. Antep karası üzüm cinsini sofralık olarak satmak yerine kurutarak satmak daha isabetli oluyor" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede bu yıl 15 bin ton kuru üzümün satışa sunulacağını tahmin ettiklerini belirtti.


%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Cimilli İbo Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Ateş Adana Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:21:55. #1.15#
title