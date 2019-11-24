24.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:09

Hasadı yapamadan zeytinlerini yangında kaybettiler

Üretici Fevzi Doğru, "Zeytinin daha yarısını toplamadık hepsi gitti" diyerek yardım istedi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın zarara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinde bulunan zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri yangını, rüzgarın etkisiyle evlerin ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu alana ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangında 100 dönüm alanda bulunan zeytinlikler tahrip oldu.

Mahsulü yanan Fevzi Doğru, "Zeytinin daha yarısını toplamadık hepsi gitti hem bizim hem komşularımızın 100 dönüm kadar zeytinliğimiz yok oldu. Mağdur durumdayız" dedi.

Kaynak: İHA