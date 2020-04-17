Harun Tan kimdir? Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kaç yaşında, nereli? Ebru Şallı ile yaptığı evlilikle tanınan Harun Tan nereli? Harun Tan'ın kaç çocuğu var? 1965 yılında İstanbul'da doğdu ve Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördü. Ünlü iş adamı Safvet Oral Tan'ın oğludur. Harun Tan da iş dünyasında kariyerine devam ediyor. Harun Tan hayatı ve biyografisi haberimizde.

Ebru Şallı ile evliliğinden iki çocuğu olan Harun Tan'ın oğlu Pars, lenfoma hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 2002 yılında başlayan evlilik 2013 yılında sonlandı. Spora olan ilgisiyle bilinen Tan, aynı zamanda bir yoga eğitmenidir. Ebru Şsllı'nın eski eşi Harun Tan kimdir? Harun Tan hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

HARUN TAN KİMDİR?

Tam adı Nuri Harun Tan olan iş adamı Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Terazi burcu olan Harun Tan, YKM Mağazaları kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur. İş dünyasında önde gelen iş adamları arasındadır. Sporcu yanı ile tanınan Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördü. İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak çalışma hayatına devam ediyor ve yoga eğitmenliği yapıyor.

Harun Tan, eski manken Ebru Şallı ile yaptığı evlilik sayesinde magazin dünyasında tanındı. 2002 yılında Ebru Şallı ile yaptığı evlilikten Beren ve Pars adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift, 2013 yılında evliliklerini noktaladı.