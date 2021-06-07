Bebeklerine Kraliçe Elizabeth'in takma adını koyan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet'e zeytin dalı mı uzattı?

İngiliz Kraliyet Ailesi'yle sorun yaşadıktan sonra ABD'ye taşınan Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana dünyaya geldi. Çiftin bebeklerine Kraliçe Elizabeth'in takma adı Lilibet'i vermeleri Kraliyet Ailesi'ne barışmak için bir adım attıkları yönünde yorumlandı. Dünyaca ünlü çift, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sussex Dükü ile Düşesi Prens Harry ve Meghan'ın kız bebeklerinin doğumu, İngiltere gazetelerinde baş sayfalarda yer aldı. Gazetelere konuşan uzmanlar, son dönemde Kraliyet Sarayı ile ilgili eleştirilerini dile getiren çiftin, zeytin dalı uzatmak için bebeğe Kraliçe Elizabeth'in takma adını vermiş olabileceğini ileri sürdü.

İKİNCİ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Dün açıklama yapan çift, kızlarının California'daki bir hastanede cuma günü 11:40'ta doğduğunu ve bebeklerine Lilibet "Lili" Diana ismini verdiklerini açıklamıştı. Çift, ikinci çocuklarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe İkinci Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtmişti. Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise büyükanne Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedilmişti.

KRALİÇE'YE NEDEN LILIBET ADI VERİLDİ?

İngiltere gazeteleri, 'Lilibet' takma adının, Kraliçe Elizabeth daha küçük bir çocukken ve adını doğru telaffuz etmekte zorlandığı sırada ortaya çıktığını ve Prens Philip'in de onu takma adıyla çağırdığını yazdı.

"AİLE ÜYELERİNİ İNCİTTİKLERİ İÇİN BU ADI KOYDULAR"

The Sun gazetesine konuşan bir kraliyet uzmanı, isim seçimi için "Son tartışmalardan sonra Kraliyet Ailesi'ne bir zeytin dalı olabileceği" yorumunu yaptı. Kraliyet yazarı Phil Dampier, "Lilibet, Kraliçe için o kadar kişisel bir isim ki, umarım Saray'a önceden haber vermişlerdir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Harry ve Meghan'ın son aylarda eleştirilerini abarttıklarını ve Harry'nin büyükannesini ve diğer aile üyelerini derinden incittiklerini fark ettiklerini düşünüyorum."

"BU İSMİ SEÇMEK SÖYLEDİKLERİNDEN 180 DERECE GERİ DÖNMEK DEMEK"

Daily Mirror'a konuşan Kraliyet Sarayı'nın eski basın sorumlusu Dickie Arbiter ise bu ismin verilmesinin tartışmalı olduğunu söyleyerek "Röportajlarda, Harry babasını ve yetiştirilme tarzını çok eleştirdi, bu yüzden Kraliçe'yi de eleştirdi denilebilir. Kendisinden uzaklaşmak için California'ya taşındı, ama bu ismi seçmek demek 180 derece geri dönmek demek. Bu yüzden, Kraliçe'nin takma adını bebeğe vermenin bir zeytin dalı olup olmadığını merak ediyorum. Buna sadece Harry cevap verebilir" ifadelerini kullandı.

KRALİYET AİLESİ'Nİ ELEŞTİRMİŞLERDİ

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlatmıştı. Çift, röportajda, diğer kraliyet mensuplarıyla ilişkileri, ırkçılık ve yaşadıklarının akıl sağlıklarına etkileriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.