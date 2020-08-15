Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı özeti!
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Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu, özeti ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin detayları…

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı özeti!
15.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:56

İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Harry Potter'ın Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'ndaki üçüncü yılı, daha öncekinden daha eğlenceli, fantastik ve bir o kadar da tehlikeli olacak.

Genç büyücü adayı, şimdiye kadarki en büyük mücadelesine hazırlanmak zorunda. Zira karşılaşması gereken kişi, en büyük düşmanı kara büyücü Lord Voldemort'un işbirlikçisi olduğu söylenen, Azkaban hapishanesinden firar etmiş çılgın büyücü Sirius Black.

Black'in, Potter ailesine ihanet edip ölümlerine sebep olan kişi olduğu doğru mu? Black'in ilan etmiş olduğu gibi en büyük amacı yarım bıraktığı işi bitirmek için Harry'yi öldürmek mi? Azkaban'da azılı canilere göz kulak olmak ve gerektiğinde onları ruhsuz birer posaya dönüştürerek cezalandırmakla görevli Ruh Emiciler neden bu kadar tedirginlik verici? Yeni Karanlık Sanatlara Karşı Korunma hocası Lupin, kendinden öncekiler gibi bir sır mı saklıyor?

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon

Tür: Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2004 (141 dk)

Vizyon Tarihi: 4 Haziran 2004 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steve Kloves

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dil: İngilizce

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