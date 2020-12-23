Harranlı Hasan Hüseyin'in çalışma masası meslek lisesinde yapılacak
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Harranlı Hasan Hüseyin'in çalışma masası meslek lisesinde yapılacak

23.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:11
Harranlı Hasan Hüseyin'in çalışma masası meslek lisesinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tablet bilgisayarla ders çalışan "Hasan Hüseyin" isimli öğrencinin fotoğrafını paylaşarak meslek liselerinden çalışma masası yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tablet bilgisayarla ders çalışan "Hasan Hüseyin" isimli öğrencinin fotoğrafını paylaşarak meslek liselerinden çalışma masası yapılmasını istedi.

Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen tabletle ders çalışan bir öğrenciye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Harran'dan Hasan Hüseyin'in tableti ulaşmış. Çalışma masasını da meslek liselerimiz yapıp gönderir mi? Ne dersiniz." diye soran Bakan Selçuk, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nu da etiketledi.

Selçuk'a yanıt veren Numanoğlu, mesleki ve teknik eğitim ailesi olarak Bakan Selçuk'un talimatları doğrultusunda salgın sürecinin başından bu yana üretimleriyle her zaman halkın yanında olduklarını belirtti.

Uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin gereksinimleri için de geceleri gündüze katmaya hazır olduklarını ifade eden Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Bünyesinde mobilya ve iç mekan tasarımı alanı da olan ve adeta fabrika gibi çalışarak okul sıraları üreten Şanlıurfa Karaköprü GAP MTAL Harran'daki Hasan Hüseyin'in çalışma masasını önümüzdeki haftaya kadar üreterek ulaştıracak. Mesleki eğitim ailesi olarak saygılarımızı sunarız."

Numanoğlu, meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Hasan Hüseyin'e bir de kütüphane yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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