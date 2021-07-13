Harranlı çocuklar "Survivor" heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak
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Harranlı çocuklar "Survivor" heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak

Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Harran Belediyesi, köydeki çocukların imece usulüyle kurup arazide büyük bir heyecanla yarıştığı "Survivor" alanını profesyonel parkura dönüştürdü.

Şanlıurfa'da Harran Belediyesi, köydeki çocukların imece usulüyle kurup arazide büyük bir heyecanla yarıştığı "Survivor" alanını profesyonel parkura dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçeye bağlı Yedikardeş köyünde araziye kurulan alanda yarışan çocukların heyecanının medyaya yansıması üzerine köye profesyonel parkur kurulması için talimat verdi.

Belediye ekiplerinin yapmış oldukları çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklar profesyonel parkurlarına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahmut Özyavuz, temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal projelere de önem verdiklerini belirtti.

İlçeye hizmet ederken temel hizmetlerin yanı sıra eğitim, spor ve kültür alanında da gençlere katkı sunacak, geleceği şekillendirecek ve yarınların önünü açacak çalışmalar içerisinde olduklarını dile getiren Özyavuz, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce bizleri ziyaret ederek yeni parkur talebini ileten gençlerimizin taleplerine kayıtsız kalmayarak yapımına başladığımız 'Harran Survivor' parkurunda, çalışmalarımız tamamlandı. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, yeni parkurlarında kendi aralarında düzenlenecek yarışmalarda gençlerimize başarılar diliyorum. Harran'ın ismini bu tarz yeniliklerle duyurmak, çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmak bizlerin de büyük mutluluk kaynağı."

Çocuklar da yeni parkurlarına kavuşmanın keyfini yaşarken desteklerinden dolayı Özyavuz'a teşekkür etti.

Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak
Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak
Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak
Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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