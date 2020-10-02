Harran Üniversitesinin akademik yıl açılışı Harran'daki ören yerinde yapıldı
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Harran Üniversitesinin akademik yıl açılışı Harran'daki ören yerinde yapıldı

02.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:21

Harran Üniversitesinin (HRÜ) akademik yıl açılış töreni, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki ören yerinde yapıldı.

Harran Üniversitesinin (HRÜ) akademik yıl açılış töreni, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki ören yerinde yapıldı.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "ilk İslam üniversitesi"nin ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami'nin kalıntılarının bulunduğu alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Harran'ın geçmişine işaret eden Çelik, burasının dünyanın bilinen en eski bilim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin Harran ismine layık bir şekilde akademik başarılar elde etmeye çalıştığını anlatan Çelik, "Üniversitenin eğitim kalitesini daha da yükseltmek konusunda bütün imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Tüm zorluklara, özellikle bu sene sürpriz olarak gelişen pandemiye rağmen değişen yükseköğrenim dünyasının yeni dinamiklerini yakından ve gayretle takip etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, tarihi Harran Ulu Cami'den geriye kalan mihrap ve sütunların bulunduğu alanda yatsı namazını kıldı.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Kaymakamı Cihat Koç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Harran Üniversitesinin akademik yıl açılışı Harran'daki ören yerinde yapıldı
Harran Üniversitesinin akademik yıl açılışı Harran'daki ören yerinde yapıldı
Harran Üniversitesinin akademik yıl açılışı Harran'daki ören yerinde yapıldı
Harran Üniversitesinin akademik yıl açılışı Harran'daki ören yerinde yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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