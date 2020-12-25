Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi

25.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:09
Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi

Harran Üniversitesi hastanelerinde sürekli işçi olarak çalıştırılmak üzere müracaatları alınan 53 hasta bakıcısı ile 28 temizlik görevlisi alım kuraları çekildi.

Harran Üniversitesi hastanelerinde sürekli işçi olarak çalıştırılmak üzere müracaatları alınan 53 hasta bakıcısı ile 28 temizlik görevlisi alım kuraları çekildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş, üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı olarak paylaşıldı. Çekilişe, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile Prof. Dr. Murat Demir, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Şanlıurfa 7. Noter vekili, Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanı Veysi Akmeşe, idari personel ve başvuru yapan adaylar katıldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında sosyal mesafe gözetilerek adaylar, kura çekimi izleme alanına alındı. İlk olarak Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'in yaptığı kura çekimi, izlemeye gelen adaylara yaptırıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'in açılış konuşmasından sonra, 7. Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kazanan isimler belirlendi. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi
Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar İsmail Demir Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hande Erçel Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:10:37. #1.15#
title