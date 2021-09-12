Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ELAZIĞ'da, 'Harput Kısa Film Festivali', 42 kısa film arasından dereceye girenler için düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

ELAZIĞ'da, ' Harput Kısa Film Festivali', 42 kısa film arasından dereceye girenler için düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi destekleriyle kentte ilk kez düzenlenen 'Harput Kısa Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan 42 kısa filmden dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Yunus Emre Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, oyuncular Yılmaz Gruda, Mehmet Çepiç ve Müfit Can Saçıntı, yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, senarist Raşit Çelikezer, davetliler ve sinemaseverler katıldı.

'BU DEĞERLERİ ULUSLARARASI PLATFORMLARA TAŞIMAMIZ LAZIM'

Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, festivalde başarılı bir 4 gün geçtiğini dile getirerek, "Başvuran bütün filmler güzel. Finale kalan filmler ise bir adım önde ve finalistler belli oldu. Umarım bu festival, bundan sonraki yıllarda da devam eder. Çünkü Elazığ, çok önemli ve 4 bin yıllık tarihi olan bir kent. Özel değerleri var. Bu değerleri sadece ülkemizde değil uluslararası platforma taşıyıp anlatmamız gerekiyor" dedi.

Oyuncu Mehmet Çepiç de festival nedeniyle memleketine gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Kültür ve sanata bu tür desteklerin olması, artarak devam etmesi çok önemli. Bu festivalin birincisi ve ümit ederiz ki destekler artarak devam etsin" diye konuştu.

Bölge halkı da festivali başarılı bulduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Festival, ödül töreninin ardından sona erdi. Festivalde, 'Bir Nehir Kıyısında' filmiyle Furkan Daşbilek birinciliğe layık görülürken, belgesel dalında 'Goca Yörüğün Tohumları' filmiyle Mehmet Köprü birinci seçildi. Ulusal deprem ve afet temalı senaryo yarışmasında ise 'Dehşetin Sesi' senaryosu ile Musa Çalışkan birinci oldu.


Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

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Haber: Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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