Haritadaki renklere dikkat! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'u Sibirya soğukları vuracak

Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası etkisini oldukça artıran kar yağışı megakent İstanbul'u esir aldı. Sabah beyaz örtüyle kaplı bir şehre uyanan İstanbulluları uyaran uzmanlar ise "Bunun yalnızca bir fragman" olduğunu ve asıl yağışın bu akşam başlayıp pazartesi gününe kadar devam edeceğini ifade ediyor.

AYBAR SOĞUK HAVA DALGASI HENÜZ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMADI

Meteorolojik kaynakların son dakika olarak servis ettiği haritalardaki renk değişimi de İstanbul'un önümüzdeki günlerde çok da yoğun kar alacağını gözler önüne serdi. İnternete düşen haritada, Aybar soğuk hava dalgasının en kuvvetli soğuklarının henüz ülkemize tam giriş yapmadığı rahatlıkla görüldü.

BU GECE İLE PAZAR ARASI SİBİRYA SOĞUKLARI HİSSEDİLECEK

İstanbul'da bu gece ve pazar arası Sibirya soğuklarının derinden hissedileceğini aktaran kaynaklar, şu sıralar Karadeniz ve Marmara bölgesine kar servisine devam edildiğini aktarıyor.

SİBİRYA RENKLERİ MARMARA'YA DOĞRU TAŞINIYOR

Havaforum'un Twitter hesabından paylaşılan haritada Kutup bölgesi ve Sibirya'daki renklerin İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine doğru hareketi de rahatça görülebiliyor.