Haritadaki renklere dikkat! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'u Sibirya soğukları vuracak
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İstanbul dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle neredeyse tamamen kaplanırken, uzmanlar yağışların önümüzdeki günlerde çok daha etkili olacağına dikkat geçiyor. Meteorolojik kaynakların son dakika olarak servis ettiği haritalarda Aybar soğuk hava dalgasının en kuvvetli soğuklarının ülkemize henüz giriş yapmadığı ve bu gece ile Pazar arasında Sibirya soğuklarının derinden hissedileceğine vurgu yapıldı. Haritadaki renk geçişleri dikkat çekti.
Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası etkisini oldukça artıran kar yağışı megakent İstanbul'u esir aldı. Sabah beyaz örtüyle kaplı bir şehre uyanan İstanbulluları uyaran uzmanlar ise "Bunun yalnızca bir fragman" olduğunu ve asıl yağışın bu akşam başlayıp pazartesi gününe kadar devam edeceğini ifade ediyor.
Meteorolojik kaynakların son dakika olarak servis ettiği haritalardaki renk değişimi de İstanbul'un önümüzdeki günlerde çok da yoğun kar alacağını gözler önüne serdi. İnternete düşen haritada, Aybar soğuk hava dalgasının en kuvvetli soğuklarının henüz ülkemize tam giriş yapmadığı rahatlıkla görüldü.
İstanbul'da bu gece ve pazar arası Sibirya soğuklarının derinden hissedileceğini aktaran kaynaklar, şu sıralar Karadeniz ve Marmara bölgesine kar servisine devam edildiğini aktarıyor.
Havaforum'un Twitter hesabından paylaşılan haritada Kutup bölgesi ve Sibirya'daki renklerin İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine doğru hareketi de rahatça görülebiliyor.