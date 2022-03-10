Harita internete düştü! Aybar kar fırtınası yola çıktı, İstanbul'u günlerce esir almaya geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda gelen uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Yağışın her geçen dakika etkisini artırmasıyla başta İstanbul Valiliği olmak üzere AFAD'dan uyarılar gelirken, Meteorolojik kaynakların internete düşen haritalarında günlerdir konuşulan Aybar kar fırtınasının İstanbul'u her geçen dakika etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.

ETKİLİ KAR KÜTLELERİ KARADENİZ ÜZERİNDEN YOLA ÇIKTI

Havaforum'un Twitter hesabından paylaşılan haritada, İstanbul'un son durumuna işaret edildi. İstanbul radarından alınan son verilere göre Aybar kar fırtınası megakentte etkisini artırmaya başlıyor. Karadeniz üzerinden etkili kar kütleleri arka arkaya yola çıkarken, ilerleyen saatlerde bu kütlelerin etkisiyle İstanbul'un yoğun yağış alması bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇECEK

Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının 20 santimi geçeceği söyleniyor. Kentte etkili olmaya başlayan yağışların son zamanlarda görülen en kuvvetli fırtına olacağı değerlendirilirken, AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak ''İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor'' dedi.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınasına bu ismin verilmesinin sebebi ise aybarın, görkemli, gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmesidir. Türkiye karlı günlere geri dönerken Sibirya kökenli Aybar'ın yola çıktığını belirten Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının Mart ayında 35 yıldan bu yana görülmeyen bir soğuk yaratacağını ifade ediyor. Aybar kar fırtınasının İstanbul'da pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.