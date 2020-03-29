Harem Otogarı'ndan son otobüs hareket etti Harem Otogarı'ndan son otobüs Antalya'ya hareket etti.

Harem Otogarı'ndan son otobüs Antalya'ya hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, İstanbul Harem Şehirlerarası Otogarı'ndan, gerekli izinleri mevcut yolcularını alan bir otobüs Antalya'ya doğru yola çıktı.

Harem Otogarı'na gelen yolcular, önce Üsküdar Kaymakamlığında kurulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulundu. Kısa sürede izin belgelerini alan yolcular sefer düzenleyen Isparta firması önünde bir müddet otobüslerini bekledikten sonra, gelen otobüse bindi.

Otobüs şoförü Şenol Özkan, otobüsün daha önce alınan kararlar gereği yarı kapasitede çalıştığını ifade ederek, "Yeni genelge doğrultusunda yolcularımız gerekli seyahat belgelerini aldılar. Hepsini kontrol ettik. Şimdi 20 yolcumuz ile yaklaşık 13 saat sürecek Antalya seferimizi yapacağız. Harem'de tüm yazıhaneler kapalı. Bugün buradan hareket eden ilk ve son sefer bizim otobüsümüz." dedi.

Yolcularını alan otobüs Harem Otogarı'ndan hareket etti.

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise bugün sessizlik hakimdi. Bazı yolcular ise otogarda beklemeye devam ediyor.

Kaynak: AA