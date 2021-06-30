HAREM OTOGARI'NDA YERİNDE AŞI UYGULAMASI BAŞLADI

ÜSKÜDAR'daki Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması kapsamında yolcular ve çalışanlara koronavirüs aşısı yapıldı.

ÜSKÜDAR'daki Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması kapsamında yolcular ve çalışanlara koronavirüs aşısı yapıldı. Aşı yaptıranlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, yerinde aşılama uygulamaları da mobil ekipler aracılığıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri bugün, Harem Otogarı'nda aşı yaptı. Otogar işletme noktasında hazırlık yapan ekipler, otogarı kullanan yolcu ve çalışanlara anonsla duyuru yaptı. Anonsun ardından gelenler tek tek aşılarını oldu. Aşı olan Mesut Çakır, "İkinci doz aşımı oldum. Çok güzel bir uygulama. Herkese tavsiye ediyorum. Tesadüfen gördüm. Zaten ikinci aşımı olacaktım. Böyle bir uygulama için de teşekkür ederim" dedi. Otogarda aşı olan Alparslan Kılıç, "Anons geçtiler. Vakit bulamamıştım gitmeye. Güzel bir çalışma. Uygulamadan memnun oldum" şeklinde konuştu. Harem Otogarı'ndaki aşı uygulamasının önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı