Hareket Sekiz'den Boğazda Okuma Provası

Başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı ve yeni sinema sezonunun açılış filmi olan Hareket Sekiz muhteşem oyuncu kadrosuyla ilk okuma provasını boğazda gerçekleştirdi. Birbirinden komik anların yaşandığı provada oyuncular kahkaha tufanına sebep oldu. Haziran ayında İstanbul ve Bakü'de çekimlerini tamamlayacak olan film 4 Ekim'de sadece sinemalarda olacak.

YENİ SİNEMA SEZONUNUN İLK BÜYÜK KOMEDİ FİLMİ

Kahramanlarımız Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye'de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur… Rus mafya lideri Zolka yıllardır adını sürekli duyduğumuz bor madenini özel bir silahta kullanmak üzere Türkiye'den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki, ülke ise Liechtenstein…

Ve büyük macera başlıyor! Çok özel bu görevde bu üç polis başarılı olabilecek mi? Başlarına geleceklerden habersiz aksiyonun tam ortasına düşen Bünyamin, Reşat ve Kazım; Rus mafyasını alt edebilecek mi? Birbirinden ünlü isimleri buluşturan polisiye, aksiyon, komedi türündeki filmin kahkaha-aksiyon grafiği zirvelerde…

GÜRGEN ÖZ'DEN HAREKET SEKİZ'E ÖZEL İMAJ

Hareket Sekiz'e özel bir Rus Mafya liderini canlandıracak olan oyuncu Gürgen Öz, film için üç aydır aralıksız spor yaparken, bir yandan da saçlarını sarıya boyatarak filme özel imaj çalışmasını gerçekleştiriyor.

MUHTEŞEM KADROSUYLA AKSİYON VE KOMEDi BİR ARADA!

Aksiyon sahneleri için özel bir ekip getirilen Hareket Sekiz'in kadrosunda bulunan isimler oldukça dikkat çekiyor. Sakar polis memuru Ali Sunal, sinirli şans oyunları düşkünü Onur Atilla, stajyer polis Sarp Bozkurt, çocuğuna oldukça düşkün stajyer polisin annesi Devrim Yakut, Rus iş adamı ve aynı zamanda mafya lideri Gürgen Öz, Polis Muhabiri Bihter Dinçel, Emniyet Müdürü Hakan Bilgin, Bünyamin'in gözü yükseklerde olan karısı Hande Katipoğlu, izleyiciye kahkaha garantisi veriyor.

YENİ SİNEMA SEZONUNUN AÇILIŞ FİLMİ OLAN "HAREKET SEKİZ" 12 ÜLKEDE AYNI ANDA 4 EKİM'DE SİNEMALARDA!

Benzeri görülmemiş bir yerli yapım olan filmi DADA Vision beyaz perdeye taşırken, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu üstleniyor. Yapımcılığını Levent Cengizhan'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Ayberk Çınar'a ait. Yeni sinema sezonunun açılış filmi olan Hareket Sekiz 12 ülkede aynı anda 4 Ekim'de sinemalarda olacak.

Kaynak: Bültenler