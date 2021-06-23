Hareket halindeki tırın üzerindeki mermerler yola devrildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde hareket halindeki tırın kasasını kıran mermerler yola ve kaldırıma devrildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde hareket halindeki tırın kasasını kıran mermerler yola ve kaldırıma devrildi. Olay anında araç ve yaya geçişi olmayışı olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Giresun-Gümüşhane karayolunda ilerleyen Adnan Bütün yönetimindeki 03 ZA 747 plakalı mermer yüklü tırın kasasındaki mermerler hareket halindeyken Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi girişinde tırın kasasını kırarak yola savruldu. Viraja hızlı girdiği veya kasasında teknik bir arıza olduğu değerlendirilen tırın üzerinden yola ve kaldırıma savrulan mermerler karayolunu ulaşıma kapatırken, olay anında karşı şeritten araç, kaldırımdan da vatandaş geçmemesi olası faciayı önledi.

Olayın ardından tır yol kenarına çekilirken, mermer parçalarıyla dolan yol ve kaldırımlar ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı