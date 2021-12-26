Harçlığından biriktirdiği paralarla sokak hayvanlarını besliyor

MALATYA (İHA) - Malatya'da 21 yaşındaki Meryem Uzun, cep harçlıklarından biriktirdiği paralarla sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor. Genç kızın bu davranışı herkes tarafından takdir görüyor.

Malatya'da yaşayan 21 yaşındaki Meryem Uzun, cep harçlıklarından biriktirdiği paralarla mama alıyor ve sokak sokak gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Yaptığı bu örnek davranıştan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Uzun, sokak hayvanlarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet ediyor. Kış aylarının sokak hayvanları için çok zorlu geçtiğini dile getiren Meryem Uzun, "Kış mevsiminde sessiz dostlarımıza su ve yemek vermek gerekiyor. Kent merkezinden köpek maması aldım ve sessiz dostlarımıza veriyorum. Hava çok soğuk. Herkesten rica ediyorum. Evlerin önüne bir tas su ve yemek koysunlar" dedi.

"Harçlığımdan biriktirdiğim parayla köpeklere yiyecek alıyorum"

Öğrenci olan ve cep harçlığından biriktirdiği paralarla sokak hayvanlarına yardım ettiğini söyleyen Uzun, "Biraz önce sessiz dostuma verdiğim köpek maması 320 TL olmuş. Sokak hayvanlarını seviyorum. Sessiz dostlarımız onlar. Ben öğrenciyim, cep harçlığından biriktirdiğim parayla hayvanların yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kış mevsiminde hava çok soğuk oluyor. Malatyalılarından rica ediyorum. Genç olan arkadaşlarımız hayvanlara mama alsınlar. ya da evlerinde yedikleri yemekleri çöpe değil de sessiz dostlarımıza versinler" diye konuştu. - MALATYA