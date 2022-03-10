Harbi Güzel sözleri! Murat Boz - Harbi Güzel şarkı sözleri nelerdir? Harbi Güzel şarkısı hakkında bilgiler!
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Murat Boz'un yeni şarkısı Harbi Güzel, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 10 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Harbi Güzel sözleri nelerdir? Harbi Güzel şarkı sözleri nedir?
Murat Boz - Harbi Güzel şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği "Alper NARMAN, Ozan BAYRAŞA, Ömer AKKAYA, Mert ÇODUR, Reşit ÖZKAPLAN, Ali Barış ATA" 'ya aittir.
HARBİ GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ
Cennetten bi' parça
Nasıl güvenmez insan
Pelerin gibi örtsen beni
Hiç de bi' şeyden korkmam
***
(Çal, çal, çal!)
***
Yavaş yavaş ısınsana, alış bana
Serin serin, derin derin karış bana...
***
Rüzgârı avla, dümenini rüzgâra bağla
Oyununu oyna, yenilmem asla
Kor gibi kumlar, bilemem kim kimi sollar
Çağırır beni yollar (yollar)
***
Harbi güzel (gel)
Su güzel de (üfle)
Yüreğimde sönmeyen alev
Deryada denizde (bi' bak)
Bedenin de (hisset) ötesinde
Çıldırtan yanı arkadaş harbi güzel
***
Harbi güzel...
***
Serin serin, derin derin karış bana...
***
Rüzgârı avla, dümenini rüzgâra bağla
Oyununu oyna, yenilmem asla
Kor gibi kumlar, bilemem kim kimi sollar
Çağırır beni yollar (yollar)
***
Harbi güzel (gel)
Su güzel de (üfle)
Yüreğimde sönmeyen alev
Deryada denizde (bi' bak)
Bedenin de (hisset) ötesinde
Çıldırtan yanı arkadaş harbi güzel
***
Harbi güzel...
***
Cennetten bi' parça
Nasıl güvenmez insan
Pelerin gibi örtsen beni
Hiç de bi' şeyden korkmam