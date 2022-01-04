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Hapisten yeni çıkan koca tartıştığı eşini bıçakladı, komşusu sinir krizi geçirdi

Hapisten yeni çıkan koca tartıştığı eşini bıçakladı, komşusu sinir krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yakın zamanda hapisten çıktığı öğrenilen şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yakın zamanda hapisten çıktığı öğrenilen şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Emek Mahallesi Gülsever Sokak üzerinde meydana geldi. Yakın zamanda hapisten çıktığı öğrenilen Ali Y. (33), eşi Ülviye Y. (42) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca, eşi Ülviye Y.'yi sırt bölgesinden 2 bıçak darbesiyle yaraladı.

ÖFKELİ KOCA SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunan Ülviye Y.'nin, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri Ali Y.'yi, olayda kullanılan suç aleti bıçakla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı.

KOMŞUSU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin Ali Y.'yi emniyet aracına bindirdiği esnada, komşusu olduğu öğrenilen bir vatandaş ise sinir krizi geçirdi. Apartmanın önünde bağıran öfkeli komşu, "O bıçağı kendine soksaydın önce" diyerek tepki gösterdi.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot - Aydın Sarıoğlu/İHA)

Hapisten yeni çıkan koca tartıştığı eşini bıçakladı, komşusu sinir krizi geçirdi

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