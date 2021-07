Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı

Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı Amcasının kendini yaktığı yerde üzerine benzin döküp intihara teşebbüs eden genç alev alev yandı Alev topuna dönen adamı güvenlik kamerası an be an kaydetti Bursa'da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini...