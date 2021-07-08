Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
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Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı Amcasının kendini yaktığı yerde üzerine benzin döküp intihara teşebbüs eden genç alev alev yandı Alev topuna dönen adamı güvenlik kamerası an be an kaydetti Bursa'da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini...

Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı

Amcasının kendini yaktığı yerde üzerine benzin döküp intihara teşebbüs eden genç alev alev yandı

Alev topuna dönen adamı güvenlik kamerası an be an kaydetti

BURSA - Bursa'da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Cayır cayır yanan genç güvenlik kamerasına yansıdı. Gencin amcasının da aynı sokakta birkaç sene evvel kendini yaktığı öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B'nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Genç, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dükkan sahiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan şahsın abisinin cezaevinde olduğunu söyleyen vatandaşlardan N.Ü, "Karşıdaki bahçeye girmiş. Yaşamak istemiyorum artık diyerek üzerine benzin dökmüş. Alevler içinde yanarken hurda buzdolabına çarpıp yere düşmüş. Mahalle sakinleri köpük sıkarak söndürmüş. Buralarda görüyordum. Madde bağımlısı büyük ihtimalle. Kapının önünde dikilip boş boş bakınırdı. Benim burada gördüğüm kadarıyla öyleydi. Abisi de şu an cezaevinde. Hayata bu şekilde bir küskünlüğü vardı belki de. Yanarken de ölmek istemiyorum diye bağırıyordu" konuştu.

Aynı yerde aynı trajedi

12 farklı suç kaydının olduğu öğrenilen şahsın amcasının da birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı
Hapisten çıktı, kendini alev alev yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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