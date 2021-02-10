Hanzade elendi mi? Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Hanzade elendi mi? Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

10.02.2021 00:08 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:11
Hanzade elendi mi? Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Hanzade Ofluoğlu bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Hanzade Ofluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Hanzade Ofluoğlu elendi mi? Survivor kim elendi? Hanzade Ofluoğlu hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Hanzade Ofluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR HANZADE ELENDİ Mİ?

Henüz elenen isim açıklanmadı.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur.

Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 00:11:32. #1.16#
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