Hanri Benazus kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hanri Benazus'un hayatı ve biyografisi
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Hanri Benazus kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hanri Benazus'un hayatı ve biyografisi

09.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:55
Hanri Benazus kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hanri Benazus'un hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hanri Benazus geliyor. Peki, Hanri Benazus kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hanri Benazus'un hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hanri Benazus'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

HANRİ BENAZUS KİMDİR?

Hanri Benazus (d. 27 Mart 1930, İzmir), Türk yazar ve iş adamı. Bir dönem Altay Spor Kulübü başkanlığını yapan Hanri Benazus, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınmıştır.

Hanri Benazus doğum tarihi : 27 Mart 1930

Hanri Benazus kaç yaşında : 90 yaşında

Hanri Benazus mesleği ne : İş adamı, Yazar

Hanri Benazus nereli : İzmir

Kökleri çok eskiye dayanan İzmirli bir aileden gelen Hanri Benazus, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de yaptı. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yükseköğrenimini tamamlayamadı.

Daha sonra iş yaşamına atıldı ve Yupi Piliç'i kurdu. İş yaşamını sürdürürken, taraftarı olduğu Altay Spor Kulübü'ne başkan seçildi. 11 Aralık 1985-30 Aralık 1987 tarihleri arasında Altay başkanı olarak görev yaptı.

1988 yılında emekli oldu ve aktif iş yaşamını sona erdirdi. Daha sonra yazarlık kariyerini sürdürdü ve pek çok kitap yazdı.

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