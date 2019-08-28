Hanönü'den kısa kısa

28.08.2019 14:42

Hanönü Kaymakamlığına Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet vekalet edecek.

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan'ın Ağrı'nın Diyadin ilçesine atanmasının ardından Kaymakamlığa, Taşköprü Kaymakamı Çenet'in vekalet edeceği bildirildi.

- Hanönü Belediyesi mahalle yollarını asfaltlıyor

Hanönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Vakıfgeymene ve Gelinbükü mahalle yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık vermek adına seferber olduklarını belirterek, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden hava koşullarına bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle halkımızdan da bu çalışmalar yapılırken sabırlı olmalarını diliyor, duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar bittiğinde mahalle sakinlerimiz kullanımı rahat olan yollara kavuşacak." dedi.

Kaynak: AA