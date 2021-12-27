Hanımefendi Işık'tan Gönüllere Dokunan Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın eşi hanımefendi Munise Işık, Dursun Fakih Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek gönülleri fethetti.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ın eşi Melek Taş ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'ın eşi Zübeyde Çetinkaya'nın da eşlik ettiği ziyarette hanımefendi Munise Işık'ın yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle gerçekleştirdiği sıcak ve samimi diyaloglar gönülleri ısıttı. Hanımefendi Işık'ın kendileriyle yakından ilgilenmesi ve hazırlanan programa katılarak sevinçlerine ortak olması huzurevi sakinlerinin yalnızlıklarını unuttururken tek tek hediyeler verdiği ve hayır dualarını aldığı yaşlı vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan program, huzurevi sakinlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle devam ederken programın sonunda yaşlı gönüllere hitap eden hanımefendi Munise Işık, "Sizler bizim varlık sebebimizsiniz. Sizlerle böyle bir program aracılığı ile bir araya gelmekten dolayı sizler kadar bizler de çok mutluyuz. Yaşanan pandemi nedeniyle sizlerle çok fazla bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geliriz. Yaşlılarımıza hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüz. Şu bir gerçek ki, gelecek nesillere örnek olmak, onlara saygı ve sevgiyi öğretmek istiyorsak, öncelikle yaşlılarımıza değer verdiğimizi onlara göstermeliyiz" dedi.

Hayli renkli, neşeli ve anlamlı görüntülerin yaşandığı ziyarette hanımefendi Munise Işık, yaşlıların sadece sevgiye, saygıya, hürmete ve daima hatırlanmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu gerçek ışığında yaşlıların daima yanlarında olacaklarını vurguladı ve "Siz değerli büyüklerimize, sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Hanımefendi Munise Işık, Dursun Fakih Huzurevindeki programının ardından daha sonra Sevgi Evlerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Karaman Valiliği/ BASIN

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