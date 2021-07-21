Hanımağa'nın Gelinleri konusu nedir? Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları, nerede çekildi?

Hanımağa'nın Gelinleri filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Ayvalık'ta 12 günde çekilen filmde, geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber hanımın, çocuklarıyla bir araya gelmek istediği bayram öncesi aniden rahatsızlanması üzerine yaşananlar anlatılıyor. Hanımağa'nın Gelinleri filmini oyuncuları kimler, konusu ne? Peki, Hanımağa'nın Gelinleri konusu nedir? Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları, nerede çekildi?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlandı. Medya Fikir Kulübü tarafından hazırlanan ve yapımcılığını İbrahim Elma, yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın üstlendiği proje, TRT tarafından bayrama özel hazırlandı. Peki, Hanımağa'nın Gelinleri konusu nedir? Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları, nerede çekildi?

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ KONUSU NEDİR?

Çanakkale'de geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler. Ancak kimsenin beklemediği bir gelişme olur. Dilber'in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarında hem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır. Kurban Bayramı'nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ OYUNCULARI KİMLER?

İddialı kadrosuyla dikkat çeken filmde; Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlandı. Medya Fikir Kulübü tarafından hazırlanan ve yapımcılığını İbrahim Elma, yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın üstlendiği proje, TRT tarafından bayrama özel hazırlandı.