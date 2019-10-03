Hanife yataktan video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu

03.10.2019 17:36

RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarıyla şöhreti yakalayan gelin adaylarından Hanife Gürdal, başını açtıktan sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.

TAKİPÇİLERİ DE FARK ETTİ

Bu konu müzmin gelin adayının takipçilerinin de dikkatini çekti. Videonun altına yapılan çok sayıda yorumda takipçileri Hanife'ye "Videoyu kim çekti?" sorusunu yöneltti. Hanife, gelen bu soruların hiçbirine cevap vermedi.