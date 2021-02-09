Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!
09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:51
Katıldığı izdivaç programıyla şöhrete kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, süper minisiyle poz verdi. İşte Gürdal'ın o pozu ve kendisini eleştirenlere verdiği yanıt...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sürpriz bir kararla başörtüsünü çıkartarak gündemi meşgul eden Gürdal, kendisine gelen eleştirilere kulak asmıyor. Fenomen gelin adayı sosyal medya hesabından mini etekli yeni karesini paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin