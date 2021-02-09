Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:51
Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!

Katıldığı izdivaç programıyla şöhrete kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, süper minisiyle poz verdi. İşte Gürdal'ın o pozu ve kendisini eleştirenlere verdiği yanıt...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sürpriz bir kararla başörtüsünü çıkartarak gündemi meşgul eden Gürdal, kendisine gelen eleştirilere kulak asmıyor. Fenomen gelin adayı sosyal medya hesabından mini etekli yeni karesini paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Buse Varol Cem Yılmaz Erol Büyükburç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:50:44. #1.15#
title