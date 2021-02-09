Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!

Katıldığı izdivaç programıyla şöhrete kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, süper minisiyle poz verdi. İşte Gürdal'ın o pozu ve kendisini eleştirenlere verdiği yanıt...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sürpriz bir kararla başörtüsünü çıkartarak gündemi meşgul eden Gürdal, kendisine gelen eleştirilere kulak asmıyor. Fenomen gelin adayı sosyal medya hesabından mini etekli yeni karesini paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin