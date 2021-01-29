Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz boşanıyor! Gürdal ağzını fena bozdu
29.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:51
Ünlü fenomen Hanife Gürdal, bir süredir eşi Kemal Ayvaz ile problemler yaşıyordu. Gürdal, eşiyle boşanma dilekçelerini imzaladıklarını açıkladı. Fenomen gelin adayı, boşanma açıklamasının ardından düşmanlarına sert sözler sarf etti. İşte Hanife Gürdal'ın açıklamaları...
Snob Magazin'de yer alan habere; Geçtiğimiz günlerde eşi Kemal Ayvaz ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Hanife Gürdal'dan boşanma açıklaması geldi.
Kaynak: Snob Magazin