Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz boşanıyor! Gürdal ağzını fena bozdu

Ünlü fenomen Hanife Gürdal, bir süredir eşi Kemal Ayvaz ile problemler yaşıyordu. Gürdal, eşiyle boşanma dilekçelerini imzaladıklarını açıkladı. Fenomen gelin adayı, boşanma açıklamasının ardından düşmanlarına sert sözler sarf etti. İşte Hanife Gürdal'ın açıklamaları...