Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın
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Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından "Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım" diyerek kadın takipçilerine seslendi.

07.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:57

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılan ve özel hayatıyla aylarca konuşulan Hanife Gürdal, kısa bir süre önce fotoğrafçı Kemal Ayaz ile nikah masasına oturdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Gürdal, kadın takipçilerine seslendiği videoyla yine gündeme geldi.

"KOCAMLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEMİYORUM"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Gürdal, önceki gün paylaştığı videoda "Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı? Kocamla vakit geçirmek istemiyorum. Ağlarmışım... Sinirlerim bozuluyor artık. Artık Kemal'le vakit geçirmek istemiyorum gerçekten" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın
Haber Yorumları (4)
ES-SE: Sen nasıl bir ilerizekasın
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TC Lİ VATANSEVER: Hanife tam bir hanımefendisin bunu sende biliyorsun sanırım bize ne senden ve kocandan kimin ne olduğunu anlayacak kadar çok şey yaşamış biri olarak seni çok iyi anlıyorum sıkılman çok normal çünkü sen evliliği sürdürebilecek bir değilsin çabuk sıkılanlardan birisin :))
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GAZ ALMA-HABERİ: zaart
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