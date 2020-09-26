Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
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Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu

26.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:29

Geçtiğimiz hafta 9 aylık eşinden tek celsede boşandığını duyuran Hanife Gürdal, bugün sosyal medya hesabından Kemal Ayvaz ile bir fotoğrafını paylaşıp barıştığının müjdesini verdi. Gürdal, bir sonraki paylaşımını da yatak odasında yatarken yaptı.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra fenomen olan Hanife Gürdal, geçtiğimiz haftalarda 9 ay önce evlendiği Kemal Ayvaz ile tek celsede boşandı. Bir süredir Trabzon'da yalnız yaşayan Gürdal, bugün Instagram hesabından eşiyle barıştığını duyurdu.

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Ani bir kararla bitirdiği evliliğine ikinci şansı veren Hanife Gürdal, nikah gününde yaptırdığı çekimlerden birini paylaşarak "Kararlarımı sorgulamayın lütfen" dedi. Gürdal daha sonra da Bengü'nün Günaydın şarkısıyla yatağından bir paylaşım yaptı.

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Kemal Ayvaz ise "Sen gördüğüm en güzel gelinsin benim güzel karım seni seviyorum. Ben hep senin yanındayım" dedi.

Hanife Gürdal, boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştı
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Haber Yorumları (4)
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X: Allah er veya geç belasını arayana belasını verendir.
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KİBARCA: Bu kapali degilmiydi birara, sonra görmüs çok tehlikeli. Bunun reklamini yapmayin lütfen, kendini ünlü zaneder basimiza çikar yoksa.
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