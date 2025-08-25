Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca'nın yönelttiği "Hangisi batı anlamına gelen bir ifadedir?" sorusu, hem genel kültür hem de dil bilgisi açısından izleyicileri düşünmeye sevk etti. Yarışma yayınlandıktan sonra arama motorlarında "Hangisi batı anlamına gelir?" şeklinde yapılan sorgulamalarda artış yaşandı. Peki, "batı" anlamına gelen ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bu sorunun doğru cevabı ve detayları haberimizin devamında...

HANGİSİ 'BATI' ANLAMINA GELEN BİR İFADEDİR?

A) Gündoğdu

B) Günyükseldi

C) Günalçaldı

D) Günindi

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.