Hangisi ''batı'' anlamına gelen bir ifadedir?
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 24 Ağustos 2025 tarihli bölümde sorulan "Hangisi 'batı' anlamına gelen bir ifadedir?" sorusu, yarışma anında izleyicilerin dikkatini çekti. ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışmasının bu bölümü, yarışmacının tereddüt yaşadığı bu soru ile sosyal medyada da gündem oldu.

Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca'nın yönelttiği "Hangisi batı anlamına gelen bir ifadedir?" sorusu, hem genel kültür hem de dil bilgisi açısından izleyicileri düşünmeye sevk etti. Yarışma yayınlandıktan sonra arama motorlarında "Hangisi batı anlamına gelir?" şeklinde yapılan sorgulamalarda artış yaşandı. Peki, "batı" anlamına gelen ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bu sorunun doğru cevabı ve detayları haberimizin devamında...

HANGİSİ 'BATI' ANLAMINA GELEN BİR İFADEDİR?

A) Gündoğdu

B) Günyükseldi

C) Günalçaldı

D) Günindi

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.

Beyza Nur Ergin - Gündem
Atv
