Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri!
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Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri!

25.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:57
Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Müslüm Gürses Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri nedir? İşte Müslüm şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyiciler Müslüm Gürses şarkıları ile ekrana bağlandı Hangimiz Sevmedik şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri araştırıldı.

HANGİMiZ SEVMEDİK (MÜSLÜM GÜRSES)

Hangimiz düşmedik kara sevdaya

Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi

Hangimiz bir kuytu köşe başında

Bir vefasız için yol gözlemedik mi

Herkesten bir anı saklar bu yollar

Herkesin acısı sevgisi kadar

Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki

Deli gibi sevmek ruhumuzda var

Aşığın gözü kör kulağı sağır

Doğruyu yanlışı ondan görmedik

Yakıldı yıkıldı yinede sevgi

Ah o vefasızlar kıymet bilmediler

Herkesten bir anı saklar bu yollar

Herkesin acısı sevgisi kadar

Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki

Deli gibi sevmek ruhumuzda var

Söz: Ali Tekintüre

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