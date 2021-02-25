Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Müslüm Gürses Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri nedir? İşte Müslüm şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyiciler Müslüm Gürses şarkıları ile ekrana bağlandı Hangimiz Sevmedik şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken Hangimiz Sevmedik şarkı sözleri araştırıldı.
HANGİMiZ SEVMEDİK (MÜSLÜM GÜRSES)
Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedik mi
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Aşığın gözü kör kulağı sağır
Doğruyu yanlışı ondan görmedik
Yakıldı yıkıldı yinede sevgi
Ah o vefasızlar kıymet bilmediler
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Söz: Ali Tekintüre