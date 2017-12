Hangi Odada Hangi Aydınlatmayı Kullanmalısınız?

Işıklandırma ile ilgili her şey!



Daha ferah, daha sağlıklı ve daha kullanışlı yaşam alanları için en önemli kural iyi bir ışıklandırma düzeni oluşturmaktır. Ancak ne yazık ki aydınlatma konusuna çoğu evde pek özen gösterilmiyor ve her odaya bir tepe lambası ile ışık ihtiyacı geçiştiriliyor. Oysa iyi bir ışıklandırma mobilyaları, aksesuarları, duvarları ve zemini, kısacası tüm dekorasyonu daha güzel gösterir. Ama ışıklandırmanın önemi sadece estetik vurgulayıcı özelliğinden ileri gelmiyor. İyi organize edilmiş bir ışıklandırma sistemi ile yaşam alanlarınız çok daha ferah bir atmosfere kavuşacak, aktif alanlar daha kullanışlı hale gelecek ve daha sağlıklı bir ortama, dolayısıyla da daha yüksek bir yaşam kalitesine kavuşacaksınız.



Peki hangi odada hangi aydınlatma ögesini nasıl kullanmak gerekiyor? İşte ışıklandırma hakkında bilmek istediğiniz her şey!



Katmanlı aydınlatma



(Cena Deco/ homify.com.tr)



Evinizi ışıklandırırken bilmeniz gereken ilk şey hemen hemen her yaşam alanının asla tek bir genel aydınlatma unsuru ile yeterli ve kullanışlı bir şekilde aydınlatılamayacağı. Farklı işlevlere sahip alanlar farklı tarzda ışıklandırma elemanları ile aydınlanmalı. Örneğin mutfakta genel bir ışık kaynağının yanı sıra tezgahı da ayrıca vurgulayan bir başka kaynak daha olmalı. Oturma odasında da mesela yemek alanı ve televizyon çevresi farklı ögeler kullanılarak ışıklandırılmalı. Sarkıtlar, spotlar, masa lambaları, aplikler, abajurlar, lambaderler... Tüm bu ışıklandırma elemanları katmanlı bir ışıklandırma organizasyonu yaratabilmek için harika seçenekler. Her birinin kullanım alanları ise elbette farklı.



Spotlarla dengeli ve eşit bir ışıklandırma







Eğer yüksek tavanlı bir evde oturacak kadar şanslı değilseniz, şehirde çoğu apartman dairesinde olduğu gibi basık tavanlı bir evde yaşıyorsanız spot ışıklar sizin için harika bir çözüm demektir. Sarkıt avizeler yerine, çok daha dengeli bir dağılımla üstelik ayarlanabilen ışık miktarı ve değiştirilebilen ışık yönü gibi ergonomik özellikleriyle modern dünyanın en favori ışık elemanı spotlar diyebiliriz.



Göz alıcı bölgesel aydınlık için sarkıtlar



(Highlight aydınlatma/ homify.com.tr)



Tavandan sarkan avizeler model çeşitlilikleriyle estetik olarak dekorasyona doğrudan katkıda bulunan şık birer aksesuar olarak değerlendirilebilir. Ancak estetik özellikleri bir yana, yemek masası gibi belirli bir işleve sahip olan spesifik bir bölgeyi ışıklandırma ve vurgulama konusunda da vazgeçilmezler.



Başucu ışıkları: Abajurlar



(EscapeFromSofa/ homify.com.tr)



Genellikle yatak odalarında başucunu ışıklandıran ve bizi uykuya yönlendiren abajurlar yumuşak ve dinlendirici bir ışık kaynağı oldukları için okuma ışığı olarak başka odalarda da kullanılabilir. Yatak odanız için doğru abajuru seçerken odanın tarzına ve abajur büyüklüğünün komodinle oranına dikkat edin ve göz yormayan dinlendirici bir model tercih etmeye çalışın.



Masa lambaları



(The Cotswold Company/ homify.com.tr)



Eğer masa başında çalışarak çok zaman geçiren biriyseniz çalışma alanınızda mutlaka genel ışık kaynağından ayrıca bir masa lambasına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Konsantrasyonu arttıran ve göz sağlığınız için de gerekli olan masa ışıkları, renk ve modelleriyle de dekoratif birer aksesuar aynı zamanda.



Endirekt ışıklandırma elemanları



(Noelia Ünik Designs/ homify.com.tr)



Bir yaşam alanının kusursuz görünmesi için tek bir kaynakla değil, çok kuvvetli olmayan farklı ışık kaynaklarıyla dengeli ve işlevli, huzur veren bir formda ışıklandırılması gerekir. Doğrudan yüzünüze ya da mobilyalara çarpmayan, duvardan yansıyarak odada sofistike bir etki yaratan endirekt bir ışıklandırma sistemi ile yumuşak atmosferli bir yaşam alanı istiyorsanız lambader ve duvar aplikleri kullanmalısınız.



Işığı yöneten düğmeler



(Wansdworth Electrical/ homify.com.tr)



Aydınlatma elemanlarından bahsederken açma kapama düğmelerini de atlamamak gerek. Eskiden tek bir renk ve sınırlı modele mahkum olduğumuz elektrik düğmeleri bugün dekorasyonunuza uyum sağlayan ve kullanım açısından da farklı fonksiyonel özelliklere sahip çeşitli model ve renklerde üretiliyorlar. Sıra dışı bir elektrik düğmesi tercih etmek evinizi sıradanlıktan kurtarmanın da harika yollarından biri ayrıca!